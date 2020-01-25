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السفارة السعودية بالصين تدعو المواطنين للتواصل لإجلائهم من مناطق انتشار "كورونا"

السبت 25/يناير/2020 - 07:15 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين، اليوم السبت، عموم المواطنين الموجودين في مقاطعة ووهان بسرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها بـ"تويتر": "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".

وأدرجت السفارة في منشورها أرقامًا عدة للتواصل، تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين، وفقًا للآتي:

السفير: 18511178585/ رئيس القسم القنصلي: 18500224844/ مسؤول شؤون السعوديين: 5011007558


 وذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) يوم السبت أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية سواء داخل البلاد أو خارجها اعتبارا من 27 يناير، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد. 

وأضاف تقرير التلفزيون، نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة. 

وبدأت أمس عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.

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