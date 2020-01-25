الجيش الليبي ينفي ما تدوال حول إعلان أسماء اللجنة العسكرية المشتركة





نفى رئيس إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، مساء اليوم السبت، ما تم تداوله حول الإعلان عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة.





وأضاف رئيس إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: إن "الجيش لم يصدر أي بيانات رسمية ولم يعلن عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حتى الأن"، موضحاً أن اللجنة العسكرية تتمثل مهامها في استكمال ما تم التوافق عليه في القاهرة، وعلى رأس هذه البنود هو سحب سلاح "المليشيات"، وأنه دون سحب أسلحتها يمكن أن تعود الأمور إلى المربع الأول.





ونشرت بعض الصحف الدولية على لسان رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، أسماء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، التي اتفقت القوى الدولية على إطلاقها للإشراف على الترتيبات الأمنية المقررة خلال مؤتمر برلين حول الأزمة في ليبيا.





وقال الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني في ليبيا علي ثابت: إن "اللجنة تضم رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي ، وآمر المنطقة العسكرية الجنوبية العميد أبو قاسم الأبعج ، وآمر المنطقة العسكرية الغربية العميد الهادي الفلاح، والعميد إدريس مادي، والعميد عطية حمد، مدير إدارة الحسابات العسكرية"، حسبما ذكرت صحيفة "العين الإخبارية" .





وعلى الجانب الأخر يمثل حكومة الوفاق، اللواء الفيتوري غريبيل، قائد اللواء الثاني مشاة، واللواء أحمد أبو شحمة، قائد غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى، والعقيد مختار نقاسا، واللواء محمود بن سعيد القياديين الميدانيين، واللواء عبد الرحمن محمد الجطلاوي، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية.





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا "5 + 5" في الثامن والعشرين من يناير.





فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق من اليوم، إن الصراع في ليبيا تراجع منذ المحادثات التي عقدت في روسيا، لافتة إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة قريبا، ومضيفة أنه سيتم المصادقة على المواد المعتمدة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي.





واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرًا دولياً حول الأزمة الليبية بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى، وحضور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج .



