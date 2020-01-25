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محمود عبدالسميع يوضح سر غياب سميحة أيوب عن افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

السبت 25/يناير/2020 - 07:27 م
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محمود عبدالسميع
محمود عبدالسميع
شيماء عطية
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رحب رئيس مهرجان جمعية الفيلم مدير التصوير محمود عبدالسميع بحضور الدورة ال٤٦، ولجنة التحكيم والتي تضم الناقد الكبير كمال رمزي، والمخرج هاني لاشين والمخرج محمد أبو سيف ومهندس الديكور فوزي العوامري وومدير التصوير واستاذ معهد السينما د. محمد عسر وأستاذ المونتاج د. رحمة منتصر والناقدة ماجدة موريس وعلا الشافعي والناقد أسامة عبدالفتاح ومحمد الروبي، والمخرجة هالة خليل التي اعتذرت عن الحضور لتواجدها بالخارج.


وأوضح "عبدالسميع" أن تكريم رموز الفن وعلى رأسهم توفيق الدقن، سيكون في ختام المهرجان في ٨ فبراير المقبل.

ووجه "عبدالسميع" تحيته للفنانة سميحة أيوب التي من كان من المفروض حضورها لإعلانها ضيف الشرف، لكنها اعتذرت تواجدها بلبنان لتصوير مسلسل.


جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية مساء اليوم السبت في مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد وأعضاء جمعية الفيلم.
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