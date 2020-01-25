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البابا تواضروس: لدينا عظماء مثل زويل ويعقوب والباز

السبت 25/يناير/2020 - 07:24 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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القى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمة تحت عنوان " الكاهن واكتشاف الطاقات" خلال لقائه بمجمع كهنة الإسكندرية بمركز لوجوس، اليوم، حيث قال إن خدمة الكاهن كبيرة جدًا من افتقاد ورعاية وتعاملات مختلفة مع قطاع كبير من البشر لكن من أهم صفات الكاهن الناجح هو أن يكون "مكتشف للطاقات والمواهب" وأنا أحب دائمًا قصة البابا ألكسندروس واكتشاف الشماس أثناسيوس الذي أصبح بعد ذلك البطريرك العشرون.

تابع البابا تواضروس: "للأسف الذات تكون معوق أساسي لاكتشاف الطاقات والمواهب في الكنيسة، الأب والأم يكتشفون الحواس والمواهب في أبنائهم بالجسد وأنت أب لأبناء كثيرين، لذلك عليك أن تكتشف طاقات ومواهب أولادك مثل أبونا بيشوي كامل كان لديه هذه الموهبة بغزارة وهذا يندرج تحت بند الأبوة ويبقى لنا أن نوفر له الظروف المناسبة".

واستكمل البابا في كلمته: "أقول قصة صغيرة أم لديها ابن وابنة وجدت ابنها يقوم برسم بورتريه لأخته، وكان الرسم عبارة عن شخبطة فأخذت الورقة وفرحت بها وحضنته وقبلته وعندما أصبح فنانًا مشهورًا قال أظن إن حضن وقبلة أمي جعلت مني فنانًا مشهورًا، أسرد عليكم بعض العلامات على اكتشاف المواهب والطاقات كخلق جو تشجيعي داخل كنيستك وخدمتك:" نظرة - ابتسامة - تشجيع - هدية إعجاب" يوجد عندنا للأسف نقص في التشجيع، ابحث عن الهواية في كل شخص والمقصود البحث عنها في أركان الشخصية مثل هواية فنية رياضية وترجمة وأدب وقراءة وغيره. 

واختتم البابا: المشاهير مثل قديسين الكنيسة يوجد أيضًا رموز وعظماء في كل مجالات الحياة مثل ألكسندر فلمنج مكتشف البنسلين ونلسون منديلا وغاندي وبيل جيتس والدكتور مجدي يعقوب والعالم أحمد زويل والدكتور فاروق الباز.
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب فاروق الباز البابا تواضروس أحمد زويل

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