أهلي جدة يلعن مدة غياب عمر السومة

تلقى جماهير نادي أهلي جدة السعودي اليوم السبت 25 يناير بسبب واحد من نجوم الفريق.

أهلي جدة يعلن مدة غياب السومة

وقد أعلن نادي أهلي جده اليوم عن مدة غياب السوري عمر السومة نجم الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان السومة قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة أهلي جده والرائد في بطولة الدوري السعودي الممتاز ولم يستطع إستكمال اللقاء وخرج بديلا.

وقال نادي أهلي جده قد أعلن عبر حسابه الرسمي عن مدة إصابة عمر السومة قائلا: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية."

يذكر أن مباراة الأهلي والرائد كانت قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة أهلي جدة القادمة

ويستعد نادي أهلي جده لمواجهة نظيره نادي استقلال دوشنبه يوم الثلاثاء القادم 28 يناير ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ترتيب نادي أهلي جده في الدوري السعودي الممتاز

ويتواجد نادي أهلي جده في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.