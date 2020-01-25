وكيل البرلمان: من الوارد إجراء انتخابات النواب والشيوخ في يوم واحد (فيديو)

أعلن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن موعد انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيكون في شهر نوفمبر المقبل، وستعلن اللجنة العليا للانتخابات ذلك.



وأضاف "وهدان خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه وارد إجراء الانتخابات للنواب والشيوخ في يوم واحد، وذلك لاحتواء كافة الأحزاب.



وتابع وكيل مجلس النواب، أن العديد من الدول تجري الانتخابات للبرلمان والشيوخ والمحليات في يوم واحد مثل الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه في مصر لا مانع من إجراء تلك التجربة لتوفير النفقات وتحقيق توازن سياسي.

