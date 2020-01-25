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انخفاض قوي في أسعار "الليرة" اللبنانية أمام الدولار مع ارتفاع الطلب عليه

السبت 25/يناير/2020 - 07:07 م
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الليرة
الليرة
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار ارتفاعات قوية مقابل الليرة اللبنانية، مع مساعي الحكومة لأعداد خطة تنقذ بها البلاد من السقوط في أزمة مالية.

 

وبلغ سعر "الدولار" مقابل "الليرة" اليوم السبت 25 -1- 2020 نحو 2160 ليرة للبيع و 2220 لشراء الليرة، وهي مرتفعة عن  الأسعار الرسمية  التى حددها البنك المركزي اللبناني عند 1507 ليرة لجميع البنوك.

 

وكانت نقابة الصرافين بالبنان حددت مع البنك المركزي أن يكون سعر الحد الأقصي للدولار 2000 ريال، في ظل ارتفاع الطلب عليه بالأسواق.

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