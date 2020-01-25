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"الأعلى للإعلام" يُلزم القنوات والصحف بتمكين الأطفال ذوي الإعاقة

السبت 25/يناير/2020 - 07:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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ضمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حقًا مكفولًا للأطفال من ذوي الإعاقة، في مدونة السلوك الإعلامي للطفل، والتي أطلق المجلس مسودتها، وعقد أولى الجلسات التشاورية حول موادها.


وألزم المجلس في مدونته، وسائل الإعلام المقروءة والمسوعة والمرئية، السعي لتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة للوصول للمحتوى الإعلامي؛ وذلك من خلال تضمين خيارات مشاهدة وأدوات، لتسهيل متابعتهم واستماعهم بالمحتوى الإعلامي.


وشددت المدونة على ضرورة تعزيز وسائل الإعلام وجود الأطفال من ذوي الإعاقة في مختلف أنواع المحتوى الإعلامي، وأن تكافح المؤسسات نشاط القوالب النمطية السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق:

1- تقديم صورة متوازنة للأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من الحياة اليومية.

2- إظهار تنوع الأشخاص ذوي اللإعاقة وأوضاعهم.

3- التصدي للتعامل مع الإعاقة بصفتها وصمة.


وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أطلق مسودة مدونة السلوك الإعلامي للطفل، وعقد أولى الجلسات التشاورية حول موادها، بحضور كُتاب صحفيين وإعلاميين، بالتعاون مع منظكة اليونسكو، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي تتكون من 7 فصول.

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