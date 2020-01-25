تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع كهنة الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة صباح اليوم، مجمع كهنة الإسكندرية بمقر "مركز لوجوس" بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



واحتضنت القاعة الرئيسية بـ "لوجوس" اللقاء حيث شرح قداسة البابا فكرة بناء المقر البابوي، وفكرة إنشاء المكتبة البابوية المركزية، ثم ألقى قداسته كلمة روحية بعنوان "الكاهن واكتشاف الطاقات" وبعدها أجاب قداسته أسئلة واستفسارات الحضور، اصطحب بعدها الآباء الكهنة في عمل جولة شاملة بالمقر البابوي بكامل أقسامه بما فيها المكتبة البابوية المركزية.



حضر اللقاء من أعضاء المجمع المقدس الآباء الأساقفة العموم مسؤولو القطاعات الرعوية أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.