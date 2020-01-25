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لبنى عسل: المصريون يحصدون الآن ثمار صبرهم

السبت 25/يناير/2020 - 07:07 م
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لبنى عسل
لبنى عسل
هدى عبدالرازق
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وجهت الإعلامية لبنى عسل، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، مشيرة إلى أن الشعب تحمل صعوبات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى تنطلق الدولة للأمام، مؤكدة أن المصريين يحصدون الآن ثمار صبرهم.

وأشارت "لبنى"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الشعب المصري وقف بالمرصاد لكل دعوات الإخوان التحريضية، لافتة إلى أن "معاك يا سيسي" يتصدر تريند تويتر بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الشرطة.

وأضافت الإعلامية لبنى عسل، أن هناك قوة إقليمية طامعة في استقرار مصر، ولكن وحدة المصريين كانت أكبر رد على كل تلك المحاولات، متابعة: "جيش وشرطة وشعب إيد واحدة.. وهدفنا واحد".
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