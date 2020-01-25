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فاتورة التليفون الأرضي فاتورة يناير 2020 برقم التليفون رابط المصرية للاتصالات Telecom Egypt

السبت 25/يناير/2020 - 07:07 م
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التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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فاتورة التليفون الأرضي فاتورة يناير 2020 برقم التليفون رابط المصرية للاتصالات Telecom Egypt

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير ٢٠٢٠. والتي تم الاعلام عن قيمتها في ١٥ من شهر يناير ليتوجه الالاف من المشتركين في خدمة التليفون المنزلي للاستفتسار والاستعلام عن الفاتوره،حيث تم تفعيل رابط الاستعلام من قبل الشركه المصريه للاتصالات للاستعلام والسداد لفاتورة شهر يناير لجميع الباقات التي توفرها الشركه المصريه للاتصالات مضافا اليها خدمة الاظهار لرقم الطالب وذلك بالسعر الجديد،حيث تم رفع الاشتراك الشهري من ١٥ جنيه الي ٢٠ جنيه للمكالمات الشهريه بخلاف الخدمات الاخري.

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير2020
اتاحت الشركه المصريه للاتصالات بجميع عملائها خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي برقم التليفون عبر الدخول علي رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات الموقع الرسمي للشركه وادخال كود المحافظة ثم رقم التليفون ثم الضغط علي اظهار الاستعلام عن فاتورة شهر يناير التي بدئت من ١٥ من يناير الحالي ويستمر سدادها حتي ١٥ فبراير القادم بدون اي مصاريف اداريه ليعقبها رفع الخط لمدة شهر ثم يتم رفع الخط نهائيا حتي يتم سداد الفاتورة.

الدفع الالكتروني لفاتورة يناير ٢٠٢٠
يتم سداد فاتورة عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي للشركه المصريه للاتصالات او الذهاب لاقرب فرع للمصرية للاتصالات او الدفع عن طريق الڤيزا كارت او الدفع عن طريق فوري لاقرب فرع لشركة ڤودافون

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