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ساوثهامبتون يؤجل تأهل توتنهام.. وحجازي يشارك في صعود وست بروميتش في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 25/يناير/2020 - 07:05 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق وست بروميتش المحترف في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي في الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


وتعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الساوث، وسوف تقام المباراة مرا أخرى في لندن.


وصعد فريق ليستر سيتي بعد الفوز في هذا الدور بنتيجة هدف نظيف، وأيضاً تأهل فريق نوريتش سيتي بعد الفوز على فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ونجح فريق شيفيلد يونايتد في الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على فريق ميلويل.

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