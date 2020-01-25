وكيل البرلمان: إنجازات الدولة واضحة وناكرها مريض نفسي (فيديو)

ًقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الإنجازات التي تشهدها البلاد واضحة ومن ينكرها جاحد ومريض نفسي، مشيرًا إلى أن الإشادات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري دليلًا على نجاح استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.



وأضاف "وهدان"، خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشعب لم يعد يهتم بمهاجمي الدولة، لأنه يرى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.



وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن روح الوطنية عادت من جديد في الشارع المصري؛ وهو أمر هام للغاية، مؤكًدا أن الدولة في حالة استقرار بعد تغلبها على حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى تفجير المجتمعات من الداخل مثلما حدث في ليبيا وسوريا.

