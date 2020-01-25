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"دفاع النواب": تعديلات في قانون المرور لإعادة الانضباط إلى الشارع

السبت 25/يناير/2020 - 07:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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قال النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حاليا على تعديل بعض مواد قانون المرور الجديد تمهيدا لطرحه في الجلسة العامة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لما لهذا القانون من أهمية في عودة الانضباط المروي للشارع المصري.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن هناك بعض القوانين الخاصة بهيئة الشرطة والقوات المسلحة والمعاشات الخاصة بالعسكريين، تم تعديلها خلال دور الانعقاد الماضي، مشيرًا إلى أن اللجنة تستقبل مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب ويتم دراستها بعناية والاستعانة بخبراء ومتخصصين وآراء مجتمعية ذات الصلة بالقانون المقدم حتي يصل للشكل النهائي ويتم إدراجه في الجلسة العامة ويُبدي فيه الزملاء من النواب آرائهم سواء بالتعديل أو بالموافقة أو الإضافة أو الحذف أثناء عرضه على الجلسة العامة. 

وأشار وكيل اللجنة، إلي أن اللجنة ستقوم خلال الفترة القادمة بعمل زيارات ميدانية للأماكن الخدمية التي تقدم الخدمة للمواطنين سواء فيما يخص وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع وسيتم التواصل مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة؛ للاطمئنان على الكفاءة القتالية لنكون خير شهود على ما نالته القوات المسلحة من تطوير في الفترة الماضية.

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