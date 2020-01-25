"الجبير" يستعرض جهود المملكة في تحقيق الأمن بالجامعة الوطنية ببودابست

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، جهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورؤية المملكة 2030 الطموحة التي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد وتقليص الاعتماد على البترول وتمكين المرأة ودعم الشباب، وتحسين أداء القطاع الحكومي.





وذلك بمحاضرة في الجامعة الوطنية للخدمة العامة (Ludovika) بعنوان "السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030"، خلال زيارته الرسمية لجمهورية المجر.





بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسارات الحضور التي شهدت حضوراً كثيفاً من المسؤولين المجريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى الباحثين المجريين وطلاب الجامعة.





كما نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر حفل استقبال ومعرض صور للمواقع السياحية والتراثية في المملكة، وذلك في مقر الجامعة.