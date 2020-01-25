أحمد كرارة يشارك في ماراثون رمضان ٢٠٢٠ بمسلسل "حب عمري"

شارك الفنان أحمد كراره، متابعيه بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "الفيس بوك"، معلنًا عن بدأ تصوير مسلسله الجديد "حب عمري"، للمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل.



ظهر في الصورة مع "كرارة"، الفنان الشاب هيثم شاكر والفنانة مي القاضي، حيث كتب عليها تعليقًا :" أول يوم تصوير مسلسل حل عمري"، مع صورة أداة الكلاكيت.



وحسبما وضح في تصريح خاص للفجر الفني، المسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وأخراج عبدالعزيز حشاد، ويشارك في هذا العمل الفني ميدو عادل ، هيثم شاكر، مي القاضي، سهر الصايغ، سامح السريطي، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال.





وعلى جانب آخر، يشارك الفنان أحمد كرارة، في مسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع"، ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ويشرف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، محمد عبد العزيز، أحمد بدر كرام، ويذكر أن الأربع بطلات المشاركات في المسلسل هن "ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال"، ويشارك "أحمد" قصة المسلسل مع هاجر أحمد حيث وضح أنها قصة واقعية لطيفه.



وفي سياق آخر وضحت هند عبدالحليم، أن المسلسل يختلف تمامًا عن الأجزاء السابقة، ولا توجد مقارنة نهائيا لأن الشخصيات والأسماء مختلفين، ويناقش مشاكل الزواج في المجتمع المصري و غيرها من قضايا الهامة.



جدير بالذكر أن آخر أعمال "كرارة" هو مسلسل "بلا دليل"، قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، يشاركه البطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض.





يشار إلي أن الفنان أحمد كرارة شارك في السباق الرمضاني 2019، من خلال 3 أعمال تلفزيونية، وهم مسلسل "بحر، مملكة الغجر وأبن أصول".

