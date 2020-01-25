Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد كرارة يشارك في ماراثون رمضان ٢٠٢٠ بمسلسل "حب عمري"

السبت 25/يناير/2020 - 07:26 م
Advertisements
احمد كرارة
احمد كرارة
شيماء يونس
Advertisements
شارك الفنان أحمد كراره، متابعيه بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "الفيس بوك"، معلنًا عن بدأ تصوير مسلسله الجديد "حب عمري"، للمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل.

ظهر في الصورة مع "كرارة"، الفنان الشاب هيثم شاكر والفنانة مي القاضي، حيث كتب عليها تعليقًا :" أول يوم تصوير مسلسل حل عمري"، مع صورة أداة الكلاكيت.

وحسبما وضح في تصريح خاص للفجر الفني، المسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وأخراج عبدالعزيز حشاد، ويشارك في هذا العمل الفني ميدو عادل ، هيثم شاكر، مي القاضي، سهر الصايغ، سامح السريطي، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال.


وعلى جانب آخر، يشارك الفنان أحمد كرارة، في مسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع"، ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ويشرف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، محمد عبد العزيز، أحمد بدر كرام، ويذكر أن الأربع بطلات المشاركات في المسلسل هن "ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال"، ويشارك "أحمد" قصة المسلسل مع هاجر أحمد حيث وضح أنها قصة واقعية لطيفه.

وفي سياق آخر وضحت هند عبدالحليم، أن المسلسل يختلف تمامًا عن الأجزاء السابقة، ولا توجد مقارنة نهائيا لأن الشخصيات والأسماء مختلفين، ويناقش مشاكل الزواج في المجتمع المصري و غيرها من قضايا الهامة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال "كرارة" هو مسلسل "بلا دليل"، قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، يشاركه البطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض.


يشار إلي أن الفنان أحمد كرارة شارك في السباق الرمضاني 2019، من خلال 3 أعمال تلفزيونية، وهم مسلسل "بحر، مملكة الغجر وأبن أصول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير العالم مسلسلات رمضان مسلسل الزعيم الهر افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الشوط الثاني LIVE

منذ ساعة و نصف

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

منذ ساعتين و 47 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 3 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

منافسة شرسة بين النجوم فى الماراثون الرمضانى لعام 2020

أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسل "الاختيار" ويطرح البوستر الرسمي

دينا فؤاد ترتدي النقاب (صورة)

قائمة المسلسلات التي تخوض المارثون الرمضاني القادم 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:17 م

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

04:52 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status