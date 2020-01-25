ملحم زين لـ الفجر الفني: أحضر لميني ألبوم جديد.. وهذه تفاصيله

ينشغل ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين خلال الفترة الحالية، بجدول أعمال مزدحم، حيث بدأ في تصوير برنامج The Voice Senior والذي يشارك من خلاله كعضو من أعضاء لجنة التحكيم، ويعكف على تحضير ألبوم غنائي جديد.



وقال ملحم زين في تصريح خاص للفجر الفني أنه يستعد لطرح لميني ألبوم ويعكف على التحضير له، ويتضمن أغاني بلهجات مختلفة غير لبنانية.



وأضاف ملحم أنه يتمنى أن يقدم دائمًا أفضل ما لديه للجمهور ولمحبي أغانيه.



وكانت مجموعة "mbc" قد بدأت في تصوير أولى حلقات برنامج المواهب "The Voice senior" الخاص بمواهب كبار السن فوق الـ 60 عام منذ 10 أيام، وتضم لجنة التحكيم عدد كبير من أشهر النجوم وهم: هاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم وسميرة سعيد.



وأكدت مصادر مقربة في تصريح خاص للفجر الفني أن الأجواء في كواليس التصوير أكثر من رائعة، وأن الفنان ملحم زين سعيد جدًا بهذه التجربة وبتواجده ضمن أعضاء لجنة التحكيم والذين يعتبروا من كبار الفنانين بالوطن العربي.