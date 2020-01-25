الزراعة: لم نرصد أي أسراب للجراد حتى الآن (فيديو)

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن مهاجمة أسراب الجراد لمصر، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أسراب جراد حتى الآن.



وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن الزراعة تتخذ إجراءات احترازية شديدة لمواجهة تجمعات الجراد.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن "الجراد" ينتشر في موسم الأمطار؛ لوجود نسبة حشائش، مضيفًا: "لدينا 55 مرصد بكافة أنحاء الجمهورية ولم نرصد أي أسراب حتى الآن ولكن هناك تجمعات فردية تم القضاء عليها للمحافظة على الثروة الزراعية".

