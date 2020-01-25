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خالد الجندي: "هوجة 25 يناير أخرجت بلاوي من البكابورتات" (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 06:58 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشرطة لم تحصل على حقها، ولكن مكانتها كبيرة للغاية، معقبًا: "تاخد كام، وتقعد زي شرطة الجوازات التي تتمحص الإرهابيين للقبض عليهم، ومنعهم من الدخول إلى البلاد".

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت: "هوجة 25 يناير أدت لخروج بلاوي من البكابورتات - على حد تعبيره - وقاموا بأفعال مؤسفة لم يكن أحد يتخيلها، بسبب اختفاء أفراد الشرطة".

ولفت إلى أن الفساد موجود في كل قطاع سواء الشرطة أو الدعاة أو الأطباء أو الأدباء، لافتًا إلى أن وجود الصالح والفاسد هو ظاهرة طبيعية في كل مؤسسة، معقبًا: "عصر مراكز القوى انتهى، ومهابة رجل الشرطة هي من تحمي أولادنا وبيوتنا، بنقول للشرطة في عيدهم متشكرين، وجزاكم الله خيرًا".

وأضاف أن الداخلية وزارة خدمية تعمل على حل مشاكل كافة الوزرات في مصر، مشيرًا إلى أن رجل الشرطة إنسان يجب أن يكرم ويأخذ حقه، ولن نسمح بالاعتداء عليه، لأن هذا يعني سقوط المجتمع وليس مؤسسة الداخلية فقط.

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