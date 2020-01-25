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بوس وأحضان.. منة عرفة تدعم علي غزلان على طريقتها الخاصة

السبت 25/يناير/2020 - 07:00 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة منة عرفة، مقطع فيديو جديد لها مع اليوتيوبر على غزلان، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة، خلال مقطع الفيديو داخل السيارة مع على، ترسل له القبلات وتقبل كتابة وكانت مرتدية " بليزر باللون الاسود والابيض وتيشرت وبنطلون باللون الاسود واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وكان شعرها طويل منسدل".

ويذكر أن منة عرفة عرفة، أثارت الجدل على السوشيال ميديا بسبب صورها مع اليوتيوبر علي غزلان، كما تعرضت لانتقادات بسبب نشرها صور لها بالبكيني.
بوس وأحضان.. منة عرفة تدعم علي غزلان على طريقتها الخاصة
بوس وأحضان.. منة عرفة تدعم علي غزلان على طريقتها الخاصة
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