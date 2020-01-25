خبر سار لجماهير الملكي قبل ديربي مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد يسابق الزمن من أجل اللحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية أنه من المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مصر.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يسعى إلى المشاركة في تلك المباراة والعودة مرة أخرى إلى ريال مدريد بعد غيابه دام لمدة شهرين بسبب إصابته في القدم والتي تعرض لها أثناء مباراة باريس سان جيرمان في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد بدأ بالفعل يوم الخميس الماضي مرحلة جديدة من برنامجه العلاجي وهي التدريب بالكرة مما أسعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لاقتراب شفائه خاصة وأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق الإسباني في المراحل الحاسمة من الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هازارد يسعى لاستعادة لياقته البدنية أيضًا من أجل المباراة المصيرية لفريقه أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.