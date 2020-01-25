الشوط الثاني بث مباشر live مباراة برشلونة وفالنسيا لايف "0-0" لحظة بلحظة

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا، التشكيل المتوقع الفريقين:

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

التشكيل المتوقع لفريق فالنسيا أمام برشلونة

حراسة المرمى: دومينيك.

خط الدفاع: خاومي كوستا، مختار دياكابي، دانيل فاس، جاراي.

خط الوسط: كوندوجيبا، كارليس سولير، لي كانج إن، سيرجيو إسكوديرو.

خط الهجوم: جاميرو، رودريجو

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا:

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة اتش دي kora online بث مباشر برشلونة، تبدأ مباراة برشلونة وفالنسيا في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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بث مباشر برشلونة وفالنسيا كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وفالنسيا بث مباشر yalla shoot، يحاول كيكي سيتين في تحقيق الفوز في أول اختبار صعب له تحت قيادة برشلونة خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.

بث مباشر يلا شووت مباراة برشلونة وفالنسيا، بينما يحاول فالنسيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للإقتراب من مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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