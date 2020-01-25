عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي





فيما تم استبعاد كلا من :- صالح جمعة وصلاح محسن وحسام عاشور ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية وحمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي للإصابة، ووليد أزارو الذي انتقل رسميًا للاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه النجم الساحلي مساء غدًا الأحد على ستاد السلام الدولي.ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وضمت قائمة الأهلي كلًا من :-حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أيمن أشرف.خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «أفشة» – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.