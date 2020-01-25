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بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع| مشاهدة مباراة فالنسيا ضد برشلونة كورة لايف| yalla shoot رابط ماتش برشلونة هدف ليونيل ميسي

السبت 25/يناير/2020 - 05:57 م
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برشلونة
برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا سيكون هدف المدرب الإسباني كيكي سيتيين تحقيق الفوز الثالث في ثالث مباراة له مع برشلونة، بعد تعيينه مدرباً خلفاً لمواطنه إرنيستو فالفيردي، وذلك عندما يواجه فالنسيا، في مباراة قوية تجمعهما وتولى كيكي سيتيين تدريب برشلونة في الشهر الحالي، وحقق الفوز في أول مباراة في الدوري الإسباني والأولى في كأس الملك، وذلك على غرناطة بهدفٍ نظيف وإيبيزا بهدفين مقابل هدف، على التوالي.

يلا شوت لايف kora live برشلونة ويلعب برشلونة أمام فالنسيا مساء السبت على أرضية ملعب “ميستايا”، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني وستقام مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت جرينيتش.

كورة اون لاين برشلونة و فالنسيا يلا شوت yalla shot ويواجه فالنسيا صعوبة كبيرة عندما يواجه برشلونة في الدوري الإسباني، ولم يخسر “البلوجرانا” في آخر 7 مباريات لعبها أمام “الخفافيش”، حيث فاز أربع مرات وتعادل في ثلاثة ولم يحقق فالنسيا الفوز على ملعبه أمام برشلونة في البطولة منذ عام 2007، ومنذ ذلك الوقت خسر خمس مباريات، وتعادل في سبع مرات.

يلا شوت لايف برشلونة وفالنسيا الدوري الاسباني kora on lineيستعد برشلونة لأول اختبار حقيقي له تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين عندما يستضيفه فالنسيا على ملعب ميستايا وذلك يوم السبت المقبل 25 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 30 جمادي الأول 1441 هجريًا، وذلك في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

يلا شوت اون لاين يسعى البلاوجرانا بقيادة سيتين لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي منذ أن تولى مسئولية القيادة الفنية للفريق خلفًا لفالفيردي، ولن المهمة لن تكون سهلة إطلاقًا خاصًة وأن العملاق الكتالوني اعتاد أن يعاني ضد الخفافيش وخاصًة خارج ملعبه، ولكنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على الصدارة.

برشلونة لايف barca live في المقابل، سيسعى فالنسيا لتعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الجولة الماضية أمام ريال مايوركا برباعية ولا يوجد خصم أفضل من برشلونة من أجل يستعيد الفريق ثقته بنفسه وليثأر أيضًا من خسارة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني منذ أسابيع قليلة.
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