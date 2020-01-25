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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا "0-0" بث حي ومباشر عبر BEIN SPORT

السبت 25/يناير/2020 - 05:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي فالنسيا اليوم السبت 25 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين YALLA SHOOT من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم قي الدوري الإسباني الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA LIVE ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المستايا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA GOAL ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق حفيظ دراجي.

بث مباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم بالدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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