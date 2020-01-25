نتيجة مباراة برشلونة الآن| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر الآن| يلا شوت kora goal رابط ماتش برشلونة messi

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تابع كول كورة بث مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا | متابعة مباراة ليونيل ميسي على يلاشووت حصري – حيث تقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم السبت على ملعب "ميستايا" اليوم السبت، ضمن الجولة 21، في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 6:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 7:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 3:00 بالتوقيت العالمي "جرينتش".





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم – كورة ستار بث مباشر مباراة برشلونة على kora star:

متابعة بث مباشر kooora online مباراة البرسا، من المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته أمام فالنسيا بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.





مشاهدة بث مباشر yalla live مباراة البرسا، من المتوقع أن يبدأ فالنسيا مباراته أمام برشلونة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جاسبر سيلسين.

خط الدفاع: دانييل فاس - مختار دياكيبي - جابرييل باوليستا - خوسيه جايا.

خط الوسط: دينيس تشيرشيف - فرانسيس كوكلين - جيوفري كوندوجبيا - كارلوس سولير.

خط الهجوم: كيفن جاميرو - ماكسي جوميز.





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