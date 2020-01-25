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لاعب رينجرز: اللعب على استاد القاهرة فرصة لتحقيق نتيجة تاريخية

السبت 25/يناير/2020 - 05:53 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال ألويسي تيمي توبي، لاعب رينجرز النيجيري، إنه يعلم مدى صعوبة مباراة بيراميدز ومواجهته بعد التأهل للدور ربع النهائي، مشددا على أن فكرة إراحة بيراميدز لبعض لاعبي فريقه لا تعني شيئا لأنه فريق قوي وعناصره البديلة بنفس قوة الأساسيين، والجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بشأن اللعب على الفوز وحصد ٣ نقاط من قلب القاهرة.


شدد لاعب رينجرز على أنه يرى لعب مباراة بيراميدز على أرض استاد القاهرة التاريخي، فرصة جيدة للغاية، ودافع قوي لتحقيق نتيجة تاريخية على هذا الملعب الرائع.

ويستضيف بيراميدز نظيره رينجرز في السادسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
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