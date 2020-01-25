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مدرب رينجرز: نواجه بيراميدز القوي.. ونلعب على الأمل الصعب

السبت 25/يناير/2020 - 05:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال ساليسو يوسف، المدير الفني لفريق إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، إن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة للغاية خاصة وأنه ضمن التأهل وصدارة المجموعة، وهو فريق قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وفاز في كل مبارياته، ولكنه يعد بتقديم مباراة قوية أمام الفريق المصري.

المدرب أوضح أنه شاهد بيراميدز في العديد من المباريات سواء في الكونفدرالية أو الدوري المصري، ويعلم جيدا مدى قوته وأنه مرشح قوي للفوز باللقب القاري ومنضبط تماما، وتحدث مع لاعبيه بشأن ضرورة الفوز وتقديم مواجهة قوية أمامه.

مدرب رينجرز أشار إلى أنه رغم فرص فريقه الصعبة في التأهل للدور الثاني ولكنه وفي كل مباراة يلعب من أجل الفوز وحصد ٣ نقاط غالية، وبالفعل فرص فريقه في التأهل هو ونواذيبو بطل موريتانيا تبدو معدومة ولكنه سيلعب على الأمل حتى النهاية.

شدد المدرب على أن بيراميدز قوي للغاية وكل لاعبيه عناصر مميزة وليس هناك لاعب بعينه سيهتم به ويركز عليه خلال اللقاء، وسيركز على جميع اللاعبين داخل الملعب أملا في الخروج بنتيجة جيدة.
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