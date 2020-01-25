تجار يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25-1-202

شهدت أسعار الذهب بمصر ارتفاعات قوية، اليوم السبت25-1-2020، متأثرة بصعود سعر الذهب العالمي.

وارتفع سعر الذهب العالمي مع إقبال المستثمرون على شراؤه، خوفًا من التأثير السلبي على الأوضاع الاقتصادية العالمية من تفشي فيروس غامض بالصين أدي إلى وفاة 41 شخص حتى الأن.

وقفز سعر الذهب العالمي بنهاية تعاملات أمس الجمعة آخر تداولات الأسبوع بنسبة 0.3%؛ ليصل إلى مستويات 1571.10 دولار للأوقية، محققًا مكاسب بلغت1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واثرت ارتفاع أسعار الذهب العالمية، على صعود سعر جرام الذهب بمصر بقيمة 4 جنيه بحسب إيهاب وصفي عضو شعبة تجارة الذهب بالغرفة التجارية.

وقال"وصفي" خلال تصريحات لـ" الفجر"،" إن أسعار الذهب قفزت إلى نحو 690 جنيه لـ جرام "عيار 21 "، و591 جنيه لجرام عيار 18، ووصل سعر جرام "عيار 24" إلى نحو788 جنيه، في حين سجل الجنيه الذهب سعر 5520 جنيه."

وأكد" وصفي"، على أن تلك الأرتفاعات المفاجئة تعود إلى صعود سعر الذهب العالمي، مشيرًا إلى أن سعر الدولار المؤثر الثاني في تحديد سعر الذهب بمصر لم يكن له تثير قوي لاستقراره خلال تعاملات الأسبوع الماضي.