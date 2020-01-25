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محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 05:50 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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ترأس العميد عبد الله عاشور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، وفدًا يضم نائب رئيس المركز ومديري الإدارات بمجلس المدينة لتقديم التهاني لرجال الشرطة، وذلك في اطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.

وتوجه الوفد، إلى مركز شرطة أرمنت، حيث قدم التهاني للعميد حسن الديهي مأمور مركز شرطة أرمنت، في حضور اللواء عصام مهنا مساعد مدير أمن الاقصر.

كما قدم عاشور درع مجلس ومدينة أرمنت إلى مأمور المركز ورجال الشرطة تكريمًا وتهنئة بمناسبة عيد الشرطة الـ68، كما وجه التحية لرجال الشرطة البواسل وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا من رجال الشرطة الذين بذلوا التضحيات في سبيل إعلاء الوطن.

محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
محلية أرمنت بالأقصر تكرم رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ68 (صور)
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مصر عيد الشرطة الاقصر ارمنت اخبار

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