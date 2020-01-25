تفاصيل عودة "تاجر" اختفى في ظروف غامضة ببني سويف

شهد مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عودة "تاجر" لمنزل أسرته، عقب اختفائه في ظروف غامضة لمدة 4 أيام، منذ يوم الأربعاء الماضي، بسبب تعثره في سداد أقساط قرض بنكي 200 ألف جنيه، فقرر العودة بعد أن شغلت الواقعة الرأي العام بمحافظة بني سويف.



كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا عن اختفاء "أحمد ك.ع" تاجر، 38 سنة، مقيم قرية العواونة، بدائرة المركز، عقب خروجه من منزل الأسرة لشراء إحتياجات محل بقالة يمتلكه بالقرية.



وتبين من التحريات الأولية وأقوال أفراد الأسرة والمقربين منه، أنه في كامل قواه العقلية، ولا يمر بأية ظروف نفسية أوأسرية، وليست له خلافات ظاهرة مع أحد، ومشهود له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأنه خرج عصر يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، لشراء إحتياجات محل بقالة يمتلكه بالقرية، من مدينة إهناسيا، ولم يعد للمنزل.



وفوجئت الأسرة بعودته، اليوم، وأمام مأمور مركز إهناسيا، أقر بأنه يمر بظروف مالية صعبة بسبب تعثره في سداد أقساط قرض بنكي 200 ألف جنيه، ما وضعه في حالة ضغط عصبي، بسبب تلك الظروف، فقرر الاختفاء بضعة أيام لحين زوال هذه الحالة، فسافر إلى القاهرة، ومع إنتشار صوره وخبر اختفائه على صفحات التواصل الإجتماعي قرر العودة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

