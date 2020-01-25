الزمالك يجهز أشرف بن شرقي ببرنامج خاص



وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك برنامج خاص للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بعد الإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي بالأمس.



وتعرض بن شرقي في فترة الإحماء قبل مباراة الزمالك ومازيمبي بالأمس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



أدى أشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

يأتي ذلك في ظل الإصابة العضلية التي لحقت به خلال عمليات الإحماء بلقاء أمس أمام مازيمبي.

وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن ينتظم عقب انتهائه من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.