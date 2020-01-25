بث مباشر live.. مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب beIN SPORT في دوري أبطال إفريقيا الآن (تغطية مباشرة)

مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب بث مباشر، عبر موقع كورة أون حيث من المقرر أن يلتقى Vita Club vs JS Kabylie، اليوم السبت الموافق 25 من شهر يناير الجاري، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في بث مباشر لمباراة اليوم عبر bein sports، من خلال موقع الفجر kora online بث مباشر مجانًا وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين goal live بث مباشر.

مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب

يمكن متابعة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نقل مباشر bein sports وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع الفجر kora online، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر goal live لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.





مشاهدة مباراة شبيبة القبائل

حيث المقرر أن يلتقى شبيبة القبائل بنظيرة فيتا كلوب، في بث مباشر لمباراة اليوم السبت الموافق 25 من شهر يناير الجاري، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر البث المباشر bein sports بموقع كورة أون kora online لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.

مشاهدة مباراة فيتا كلوب

ومن المقرر أن يلتقى فيتا كلوب بنظيرة شبيبة القبائل، في بث مباشر لمباراة اليوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الجاري، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر bein sports بموقع كورة أون kora online لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.





موعد مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب دوري أبطال أفريقيا

الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت سوريا.