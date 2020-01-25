Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب beIN SPORT في دوري أبطال إفريقيا الآن (تغطية مباشرة)

السبت 25/يناير/2020 - 05:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب بث مباشر، عبر موقع كورة أون حيث من المقرر أن يلتقى Vita Club vs JS Kabylie، اليوم السبت الموافق 25 من شهر يناير الجاري، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في بث مباشر لمباراة اليوم عبر bein sports، من خلال موقع الفجر kora online بث مباشر مجانًا وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين goal live بث مباشر.
 
مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب
يمكن متابعة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نقل مباشر bein sports وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع الفجر kora online، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر goal live لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

مشاهدة مباراة شبيبة القبائل
حيث المقرر أن يلتقى شبيبة القبائل بنظيرة فيتا كلوب، في بث مباشر لمباراة اليوم السبت الموافق 25 من شهر يناير الجاري، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر البث المباشر bein sports بموقع كورة أون kora online لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.
 
مشاهدة مباراة فيتا كلوب
ومن المقرر أن يلتقى فيتا كلوب بنظيرة شبيبة القبائل، في بث مباشر لمباراة اليوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الجاري، على ستاد الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر bein sports بموقع كورة أون kora online لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.

موعد مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب دوري أبطال أفريقيا
الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ ساعة و نصف

الهلال السوداني يصعب الأمور للأهلي بفوز صعب على بلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الأهلي على العرضين المغريين لنجم الفريق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ أقل من ساعتين

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

منذ ساعة و 14 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ ساعة و نصف

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:17 م

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

04:52 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: معرض كتاب القاهرة.. بيت العائلة

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: معرض الكتاب وسعد درويش

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: يا صديقى كلنا عيوب!

DMCA.com Protection Status