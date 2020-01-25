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حبس أربعة اشخاص 4 أيام بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

السبت 25/يناير/2020 - 05:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قررت النيابة الأميرية، حبس أربعة اشخاص 4 أيام علي ذمه التحقيق، بتهمةالإتجار بمواد مخدرة"حشيش"، وعثر بحوزتهم على 6 كيلو جرامات من "الحشيش"، قبل ترويجها بدائرة القسم.

بداية الواقعة؛ أثناء قيام قوة أمنية من أدارة الطرق والمنافذ بالأميرية، تم الأشتباه في أربعة أشخاص حال إستقلالهم إحدى السيارات، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 6 كيلوجرامات من المادة المخدرة "حشيش"، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقضد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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