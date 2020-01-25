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اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب العراقية وعدد من المتظاهرين في كربلاء

السبت 25/يناير/2020 - 05:29 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
الفجر
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أفادت مصادر ميدانية عراقية، مساء اليوم السبت، بأن قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة المحتجين في كربلاء، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضافت المصادر الميدانية، إن هناك اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب العراقية وعدد من المتظاهرين في حي النقيب وسط محافظة كربلاء.

كما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق المحتجين، الذين أغلقوا الطرق بالإطارات المشتعلة في كربلاء.

وخرجت مسيرات احتجاجية في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء؛ لمساندة الحراك المتواصل في العراق منذ أشهر.

وانسحبت قوات الأمن العراقية إلى ساحة الوثبة في بغداد، بينما استعاد المحتجون السيطرة على ساحة الخلاني، لكن أرتالا عسكرية تنقل عناصر مكافحة الشغب اتجهت إلى ساحة الوثبة.

في غضون ذلك، بدت ساحة اعتصامات البصرة جنوبي البلاد، خالية تمامًا بعدما أحرقت كافة خيام المعتصمين وأزيلت فجر اليوم السبت.

وفي نفس السياق، تم تسجيل عشرات الإصابات في ذي قار بعد مواجهات عنيفة قرب جسر فهد في المحافظة.

وأعادت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم، فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، وهو ما أكدته الحكومة وأثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة، وفض التظاهرات المطلبية المستمرة منذ شهور.

وأخلت قوات الأمن ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وجسر الأحرار في وسط العاصمة من المتظاهرين، بحسب ما أعلن بيان لقيادة عمليات بغداد.

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