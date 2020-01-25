بعد فوز الهلال.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، نظيره الأهلي في موقف صعب بالمجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ونجح الهلال السوداني في اقتناص فوزًا هامًا خارج الديار أمام بلاتينيوم ستارز، بهدف دون رد صعد به إلى صدارة المجموعة وأعاد المارد الأحمر المركز الثالث بالمجموعة.





وأقيمت مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز، على ملعب الأخير لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليصعب ترتيبات المجموعة ككل ويمتلك الثلاث فرق "الهلال والنجم والأهلي" حظوظ التأهل للدور المقبل.





وبعد فوز الهلال، أصبح الأهلي مطالب بتحقيق الفوز على النجم الساحلي، في المباراة التي تقام مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام الدولي، لحساب نفس الجولة، ثم ينتصر على الهلال بملعبه في أم درمان بالجولة الأخيرة.





ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الثانية عقب فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ستارز من خلال التقرير الآتي:-





1- "الهلال السوداني"...9 نقاط.

2- "النجم الساحلي"... 9 نقاط. بفارق الأهداف

3- "الأهلي المصري"... 7 نقاط.

4- "بلاتينيوم ستارز".. نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.