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تفاصيل إصابة زوجين في حريق بالدقهلية

السبت 25/يناير/2020 - 05:27 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت قرية الخليج التابعة لمركز المنصورة إصابة زوجين بحروق من الدرجة الثانية على إثر حريق بمسكن الزوجية أثناء نومهم. 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية نتيجة انفجار أسطوانة غاز. 

على الفور انتقل العميد أحمد مهدي مدية الحماية المدنية وقوة مرافقة عبارة عن 3سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق وسيارتين إسعاف. 

وأكد مصدر أمني أنه بالانتقال لمكان الحريق تبين عدم وجود انفجارات، وأن الحريق عبارة عن ماس كهربائي من مدفأة كهربائية أثناء نومهم. 


وتبين أن الحريق في شقة بالدور الثاني في عقار مكون من 4 طوابق، ونتج عنه إصابة ابراهيم محمود السيد 63 سنه وزوجته أنهار رجب محمود 50 سنة وأن سبب الحريق ماس كهربائي. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل المصابين للمستشفى.
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مصر حريق شقه حريق الحماية المدنية اخبار

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