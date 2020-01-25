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فرص عمل.. أزهر الدقهلية يعلن حاجته لعاملات بروضات الأطفال

السبت 25/يناير/2020 - 05:24 م
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محمد كشك
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أصدرت الإدارة المركزية لمعاهد الدقهلية، اليوم السبت،  بيانًا أعلنت من خلاله عن احتياج روضات الأطفال إلى عاملات جدد، واشترط الإعلان أن لا يزيد سن المتقدمة على 45 عامًا ميلاديًا وقت التقديم.

وتابع البيان الصادر، اليوم السبت، عن الإدارة المركزية لمعاهد الدقهلية على ضرورة أن تكون المتقدمة للعمل بروضات الأطفال خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز المتخصصة.

فرص عمل.. أزهر الدقهلية يعلن حاجته لعاملات بروضات الأطفال
فرص عمل.. أزهر الدقهلية يعلن حاجته لعاملات بروضات الأطفال
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مصر الدقهلية ازهر الدقهلية اخبار

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