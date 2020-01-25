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عبدالله جمعة يقترب من العودة للملعب

السبت 25/يناير/2020 - 05:24 م
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مران الزمالك عبد الله جمعه
مران الزمالك عبد الله جمعه
هاني عصام
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اقترب عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك من العودة للمستطيل الأخضر خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

دخل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المراحل النهائية للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

ويؤدي جمعة بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران المقام حاليا تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالفريق لتجهيز اللاعب بأفضل شكل ممكن استعدادا للمواجهات القادمة.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مازيمبي الكونغولي لحساب الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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مران الزمالك عبد الله جمعه

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