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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 / 1 / 2020 في الدوري الإسباني La Liga

السبت 25/يناير/2020 - 05:18 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر أون لاين عبر يلا شوت في الجولة 21 من الدوري الاسباني، والتي ستضيفها ملعب مستايا الصعب جدا والذي يشهد مباريات قوية بين برشلونة وفالنسيا، ويسعى برشلونة للحصول على الثلاثة نقاط في المهمة الثانية للمدرب كيكي سيتين في الدوري ليواصل برشلونة الصدارة والتحسن في الأداء بعد رحيل ارنستو فالفيردي.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا
بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني في مباراة الجولة 21، ويدخل برشلونة المباراة برصيد 43 نقطة في المركز الأول، ويدخل فالنسيا المباراة برصيد 31 نقطة في المركز الثامن ويتطلع للفوز ليصل للنقطة 34 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

بطاقة مباراة برشلونة وفالنسيا
البطولة الدوري الإنجليزي
الجولة 21
موعد المباراة 25-1-2020
توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 3
معلق المباراة حفيظ الدراجي
ملعب المباراة ميستايا
بث مباشر
بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني، مُقدما لكم عن طريق يلا شوت الناقل للمباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا للعمل مرة أُخرى.

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