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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

السبت 25/يناير/2020 - 05:17 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة 26/1/2020 دوري أبطال أفريقيا الموعد والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعي القلعة الحمراء مباراة الأهلي والنجم الساحلي، من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ويلعب النادي الأهلي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أفريقيا، وتعد هذه المباراة هامة بالنسبة للنادي الأهلي، ويعيش أيضا جمهور النادي الأهلي حالة من القلق والتوتر في انتظار المباراة، التي تقام علي ملعب السلام بالقاهرة، ومن خلال موقعكم دليل الوطن ننشر لكم موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا
يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، لذا يعمل النادي الأهلي علي بذل قصاره جهد، للفوز في مباراة غدا وحصد الثلاث نقاط، للاقتراب خطوة من الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية، ويتصدر النجم الساحلي مجموعته برصيد 9 نقاط،ويحتاج النادي الأهلي إلي أربع نقاط في المباراتين القادمين أمام النجم والهلال، عقد اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهر اجتماع لمباراة النجم الساحلي والأهلي بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزي الرسمي للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي
نستعرض عليكم من خلال هذه المقالة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، حيث من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر قناة بي إن سبوت HD، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويقوم المعلق خليل البلوشي بالتعليق الصوتي.

ترقب معنا موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي يوم غدا الأحد الموافق 26 يناير 2020، ويتدرب فريق الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، ويترقب مشجعي القلعة الحمراء موعد المباراة كما ينتظروا أن فريقهم يحقق الفوز في المباراة.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة 26/1/2020 دوري أبطال أفريقيا الموعد والقنوات الناقلة
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