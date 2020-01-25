billing.te استعلام فوري .. فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2020 عبر موقع المصرية للإتصالات وطرق السداد



يبحث جميع عملاء المصرية الإتصالات عن الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020، حيث يتعرف جميع المشاركين في الخدمة عن طرق سداد فاتورة التليفون وأيضا الإستعلام عن قيمة الفاتورة، ومعرفة أيضا قيمة الإشتراك ومدته وقيمة الإستهلاك وغيرها الكثير من المعلومات التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.



حيث يقوم العديد من عملاء المصرية للاتصالات بسداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الفيزا كارت عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال خدمة فوري، حيث توفر خدمة فورى سداد الفاتورة بالإضافة إلى بعض المصاريف الإداري والتي تقارب من ثلاث أو أربع جنيهات فقط على قيمة الفاتورة.



فاتورة التليفون الأرضي

تقوم شركة المصرية للإتصالات بطرح فاتورة التليفون المنزلي يوم 10 في الشهر، ويختلف موعد السداد من عميل إلى آخر وذلك حسب موعد الإشتراك بالخدمة، ولكن يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وهي مدة الإشتراك، حيث يقوم العميل بدفع الفاتورة من خلال عدة طرق سواء الدفع النقدي أو الفيزا كارت عبر شبكة الإنترنت.



الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير

أما عن طرق الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الإرضي فتتم عبر تسجيل الدخول عبر موقع المصرية للإتصالات على شبكة الإنترنت، ثم يقوم العميل بإدخال بياناته من رقم التليفون وكود المحافظة، ثم اختيار عرض فواتير، وسوف تظهر كافة البيانات الخاص بفاتورة التليفون.



جدير بالذكر أنه يمكن لجميع عملاء المصرية للإتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فوري الموجودة في كافة أرجاء الجمهورية، وأيضا يمكن الدفع من خلال الدفع النقدي بالسنترال، وإذا كان لديك أي شكاوى أو استفسار يتم من خلال خدمة العملاء سواء بالسنترال أو عبر شبكة الإنترنت.



نوهت شركة المصرية للإتصالات أنه في حالة وجود أي مشكلة مع خط التليفون أو خدمة الإنترنت يمكن لجميع العملاء التواصل مع خدمة العملاء التابع للمصرية للإتصالات، كما يمكنهم تسجيل الشكوي والرد عليها في أقرب وقت ممكن.



تكثفت عملية البحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020 من جميع المشتركين في خدمة التليفون الأرضي، وذلك بعد أن أطلقت المصرية للإتصالات فواتير التليفون الأرضي عن شهر يناير، ويمكن للجميع معرفة قيمة فاتورة التليفون من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت.



billing.te استعلام فوري .. فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2020 عبر موقع المصرية للإتصالات وطرق السداد