قبل طرحه بأيام.. تعرف على تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد



وتعاون رامي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين حيث قام رامي بلحن أغاني الألبوم.



وأبرز أغاني الألبوم هي:



"أنا لوحدي"



"من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.



"على طبيعتي"



"من كلمات طارق فيصل، وألحان شريف بدر، وتوزيع تميم.



فاهماني



"من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع كريم عبد الوهاب.



"مش ملاحظ حاجة"



دويتو رامي وزوجته ناريمان، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.



"بيهم كلهم"



"من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.



"استغنيت"



"من كلمات أحمد المالكي، وألحان ياسر نور، وتوزيع نادر حمدي.



"ماغيرتش"



"من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.



"خليكى"



" من كلمات أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سامر سليمان.



"لي قلبك سلام"



"من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقي أحمد المغربي.



"نسيت ولا لسة"



"من كلمات خالد الشيباني وألحان شريف الغندور.



"ياسنين"



"من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.



"تسد النفس"



"من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.



"فكرة المتساب"



كلمات أبو نعمه، وألحان رامي جمال





"لو عالنسيان"



من كلمات رقية عبد العزيز، ألحان رامي جمال.



جدير بالذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين



أيام قليلة تفصلنا عن طرح ألبوم الفنان رامي جمال، الجديد والذي يحمل عنوان"أنا لوحدي".