هيثم شاكر يبدأ تصوير مسلسله الجديد "حب عمري"

أعلن الفنان هيثم شاكر عن بدء تصوير مسلسله الجديد "حب عمري"، المقرر عرضه في رمضان القادم،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر هيثم صورة من كواليس تحضير مسلسل "حب عمري"، وعلق على الصورة قائلاً :"توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل حب عمري دعواتكم".



مسلسل "حب عمري" من تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبد العزيز حشاد.



يُشار أن هيثم شاكر طرح مؤخرًا ألبوم "معرفة قديمة"، وضم الألبوم 14 أغنية، هم:" ماتوصينيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هيثم شاكر الدرامية مشاركته في مسلسل" أرض جو"، والمسلسل من

ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمعة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، بطولة غادة عبدالرازق ، أحمد فؤاد سليم، عبدالرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف ، فريال يوسف .