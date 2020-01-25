مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD ميسي "جوووول"

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

- أما فالنسيا فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : جاسبر سيلسين

خط الدفاع : خوسيه جايا - مختار دياكيبي - جابرييل باوليستا - دانييل فاس

خط الوسط : دينيس تشيرشيف - فرانسيس كوكلين - جيوفري كوندوجبيا - كارلوس سولير

خط الهجوم : كيفن جاميرو - ماكسي جوميز

* مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا :

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* بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا :

بث مباشر برشلونة وفالنسيا كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وفالنسيا بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع، يسعى برشلونة الذي يقوده كيكي سيتين لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي منذ أن تولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لأرنستو فالفيردي ولن تكون المباراة سهلة إطلاقًا لأن النادي الكتالوني دائمًا ما يعاني أمام فالنسيا وخاصًة خارج ملعبه.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فالنسيا لتعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي على يد ريال مايوركا برباعية ولا يوجد خصم أفضل من برشلونة بطل الدوري في الموسم الماضي من أجل استعادة ثقته بنفسه وليثأر أيضًا من الهزيمة في الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني.

* مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر :

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تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم