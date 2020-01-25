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سلمان للإغاثة ينفذ للدول والشعوب المحتاجة 1,130 مشروعًا

السبت 25/يناير/2020 - 04:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في مايو 2015م حتى شهر ديسمبر 2019م ، 1,130 مشروعًا شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و268 مليونًا و473 ألف دولار أمريكي بالتعاون مع 144 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، جاءت في مقدمة الدول المدعومة الجمهورية اليمنية بنسبة 68.57 % من المشاريع، تليها فلسطين بنسبة 8.34 % ثم سوريا بنسبة 6.69% بعدها الصومال بنسبة 4.32% .


ونفذ المركز في اليمن حتى ديسمبر الماضي 405 مشاريع بقيمة مليارين و926 مليونًا و747 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكًا، كان للقطاع الصحي 183 مشروعًا، وقطاع الأمن الغذائي 70 مشروعًا، و25 مشروعًا نفذت في مجال دعم و تنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعًا في التعافي المبكر، و23 مشروعًا في قطاع المياه والإصحاح البيئي ، و20 مشروعًا في مجال الإيواء، و 19 مشروعًا في الحماية، و15 مشروعًا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية و5 مشاريع في التغذية ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ ، فضلاً عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.


وعن فلسطين فقد قام المركز بتنفيذ 83 مشروعًا للمحتاجين فيها بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليونًا و872 ألف دولار بالتعاون مع 17 شريكًا ، حيث نُفذ 18 مشروعًا في القطاع الصحي، و31 مشروعًا في الأمن الغذائي، و11 مشروعًا في الإيواء، و11 مشروعًا آخر في قطاع التعليم، مشروعين في الخدمات اللوجستية، ومشروعان آخران في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروع في الحماية، ومشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.


كما نفذ المركز منذ تأسيسه حتى ديسمبر 2019 م في سوريا 206 مشاريع بقيمة 285 مليونًا و511 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكًا، كان لقطاع الأمن الغذائي 77 مشروعًا، و قطاع الإيواء 52 مشروعًا، وقطاع الصحة 33 مشروعًا، و11 مشروعًا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلا عن 16 مشروعًا في قطاعات أخرى.


ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين في الصومال 41 مشروعًا بقيمة 184 مليونًا و308 آلاف دولار أمريكي بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 23 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي، و7 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي ومثلهما في التعافي المبكر، ومشروعاً واحداً في التغذية ومشروعاً آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلا عن دعم المركز مشروعين في قطاعات متعددة.

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الكلمات المفتاحية

مركز سلمان للاغاثة الهر الشعوب الدول

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