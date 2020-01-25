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«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

السبت 25/يناير/2020 - 04:17 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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رابط بث مباشر لايف مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25 يناير yalla shoot plus.
شاهد اليوم السبت مباراة برشلونة وفالنسيا، بث حي ومباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا، مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم يلا كورة، شاهد برشلونة وفالنسيا اليوم كوول كورة، تابع اليوم مباراة فالنسيا وبرشلونة يلا شوت، مشاهدة برشلونة ضد فالنسيا يلا شوت بلس، حصرياً متابعة لقاء برشلونة وفالنسيا اليوم دوري بلس، رابط متابعة برشونة وفالنسيا اليوم، تابع على الهواء مباشرة مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني،مشاهدة برشلونة ضد فالنسيا اليوم.
يلا شوت الجديد، يحل برشلونة المتصدر اليوم السبت ضيفاً على ملعب ميستايا لمواجهة فريق فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز الأول في الليجا برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني بنفس الرصيد 43 نقطة، ويطمح مدرب برشلونة كيكي ستين لتحقيق فوزه الثاني علىالتوالي في الليجا، عقب الفوز على غرناطة.
Cool kora، يقدم لكم الفجرالرياضي خدمة متابعة المباراة لحظة بلحظة عند إنطلاقها من خلال رابط yalla shoot، رابط مباشر دون إعلانات ودون تقطيع جودة عالية hd ورابط darwi plus سرعات متعددة ومشاهدة قناة بي إن سبورتس من خلال bein connect مشاهدة مباشرة، وفي حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط.
Live kora، تذع المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة ، السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.
شاهد الآن لايف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، متابعة برشلونة وفالنسيا لحظة بلحظة، شاهد برشلونة ضد فالنسيا live7hd، متابعة رابط البث المباشر بين برشلنة وفالنسيا اليوم.
Yalla kora، من المتوقع أن يبدأ المدير الفني كيكي سيتين مباراة فالنسيا بالتوقيت التالي.
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو.
خط الوسط: جوردي ألبا – فرانكي دي يونج – سيرجي بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أنسوا فاتي.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.


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