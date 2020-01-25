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"عكاشة": مصر تمتلك خزائن الأرض.. ولن تفتحها إلا بشروط

السبت 25/يناير/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تمتلك خزائن الأرض، وهذا تأكد منه بعد مراجعات للكتب السماوية الثلاثة التوراة والانجيل والقرآن الكريم، وأراء بعض الخبراء والمتخصصين، ومصر ستفتح بطنها لتخرج هذه الخزائن، وبدأت في فتح جزء من خزائنها، ولكن لن تفتح كل خزائنها إلا بشروط؛ لأنها ستكون علامات لمُلك مصر.

وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، أن أهم هذه الشروط هو أن يغير الشعب المصري ما بأنفسهم، ويستطيع أن يطبق كلمات الله سبحانه وتعالى: " إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ"، والشرط الثاني هو العدل في توزيع الثروة، بينما الشرط الثالث ألا يكون هناك فقير في مصر.

وتابع، أن الدكتور عبد الرحيم ريحان، أحد اهم خبراء الآثار في مصر، أكد أن مصر تمتلك خزائن الأرض كما ذُكر بالقرآن الكريم:" قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ"، مما جعلها مطمع للغزاة عبر العصور، وأول من اكتشف هذه الخزائن والكنوز هو الملك خوفو، الذي اكتشف أحجار الفيروز الكريم على أرض سيناء، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تؤكد أن الأماكن الروحية المقدسة التي بها الكعبة والقدس وأرض سيناء أماكن لا تنضب بها الكنوز إطلاقًا، وتؤكد تميز معابد مصر بوجود البحيرات وعيون المياه المقدسة، والأهم والأخطر أن اليهود وبني إسرائيل يتعاملوا مع مياه النيل على أنها مياه مقدسة، فنهر النيل وفروعه من بين الأنهار التي قال عنها فرعون: " يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ".
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مصر خزائن مصر توفيق عكاشة الأديان

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