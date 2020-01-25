عبد الحفيظ: لا بديل أمامنا سوى الفوز على النجم الساحلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه الفريق الأحمر ليس أمامه سوى الفوز في مباراة الغد أمام النجم الساحلي التونسي.



ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية قبل مباراة الغد :"ليس أمامنا إلا طريق الفوز في مباراة الغد".



وتابع :"مواجهة فرق شمال إفريقيا دائمًا ما تكون صعبة، ولكن علينا أن نكون في كامل تركيزنا أمام النجم الساحلي".



وزاد :"الكرة التونسية ليست بغريبة علينا، والنجم الساحلي ليس كتابًا مقفولًا لنا، ونحن كذلك".



وواصل :"التركيز والتوفيق في مثل هذه المباريات عامل مهم للغاية".



وأشار :"الأهلي به 11 لاعبًا مصابًا ولكن نثق في اللاعبين الموجودين، وأؤكد بأنه لا بديل أمامنا سوى الفوز في مباراة الغد أمام النجم الساحلي".