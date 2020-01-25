"مشاعر في كلمات".. ديوان جديد على منصة كتبنا بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار كتبنا للنشر الإلكتروني ديوان جديد للشاعر عز العرب وذلك ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51 في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

الديوان مكون من جزئين ويتناول موضوعات عدة فمنها على سبيل المثال رومنانسيات الفؤاد، مين شبهك يا أمي؟، أنغام وآهات حواء، ألوان الحب، ألوان الحب، كلمات من على أسطح الجروح، روحانيات دينية، للأوطان ألوان، حكيات أغنية مصرية، وأخيراً قصة غنائية.

عز العرب عبدالله عبدالحميد، تم إصدار ديوان ورحلت أمي الحبيبة، ديوان للأرحام الآم، وديوان مشاعر في كلمات وهو آخر أعماله الأدبية.